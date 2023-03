Nel fine settimana a Occhieppo Inferiore torna la "Primavera gastronomica tra il Biellese ed Eporediese", alla seconda edizione.

A organizzate l'evento è l’associazione "Ethnobotany and Gastronomic Diversity in the Alps".

Si inizia domani, sabato 2 aprile, con una passeggiata in Val Chiusella con partenza alle 9 e rientro alle 19, in compagnia del "maestro d’erbe" Mauro Vaglio. Domenica sono invece in programma la "Mostra sulla flora spontanea" e il "Gran mercato delle erbe" allestiti nell’area del Polivalente. Sempre al polivalente alle 9,30 partirà un’escursione guidata alla scoperta della flora spontanea, alle 11 Pietro Ganni terrà una conferenza sulla percezione sensoriale delle erbe spontanee. Seguirà il pranzo a base di «polenta grisa» e formaggio e si potrà partecipare a un laboratorio di stampa artistica floreale.

In chiusura dell'evento, lunedì, sempre al Polivalente è invece prevista una "Cena selvatica a 30 mani", che sarà preparata dagli chef dei ristoranti aderenti e inizierà alle 18,30. Il ricavato della serata verrà utilizzato per la realizzazione del "Giardino Fitoalimurgico" di Vermogno, un progetto di valorizzazione della flora spontanea locale.