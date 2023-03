Seab Biella assume a tempo determinato per coprire i turni del periodo estivo

Con l'avvicinarsi dell'estate Seab ha pubblicato un avviso di ricerca di personale AAA SEAB SpA seleziona personale per il ruolo di autista e/o raccoglitore o addetto alle stazioni di conferimento. Obiettivo è fare in modo che il servizio venga comunque assicurato nei Comuni ai quali fa capo l'azienda, nonostante il personale vada in ferie.

"E' diventata prassi - spiega il presidente Gabriele Bodo Sasso - . Il personale va in ferie e noi vogliamo comunque garantire che i nostri utenti non ne risentano. Per questo motivo, anche questo anno come gli altri, abbiamo pubblicato un avviso proprio per cercare determinate figure che assumeremo con contratto a tempo determinato".