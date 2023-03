A Gli Orsi “IL TUO SHOPPING VALE DI PIÙ” con il Concorso di Primavera

Con l’arrivo della bella stagione, Il Parco Commerciale Gli Orsi premia gli acquisti dei propri clienti con il nuovo concorso “IL TUO SHOPPING VALE DI PIÙ”, che consente di aggiudicarsi facilmente tanti buoni shopping.

L’iniziativa, che sarà attiva da lunedì 27 marzo a sabato 6 maggio, si svolge secondo due modalità: nella prima, i clienti potranno caricare nella sezione dedicata al concorso del sito www.gliorsi.it gli scontrini degli acquisti effettuati durante la settimana, per un importo totale di almeno 60 €. I più veloci si aggiudicheranno un carnet di buoni spesa del valore di 20 € fino ad esaurimento del montepremi settimanale. Si potrà partecipare al massimo una volta alla settimana. Durante il periodo di attività, tutti i sabati dalle ore 09.30 alle ore 20.30, nella postazione allestita all’interno del Centro, le hostess supporteranno i clienti e, dopo avere verificato la regolarità del messaggio vincente, consegneranno loro il carnet di buoni acquisto spendibili nei punti vendita de Gli Orsi, entro domenica 4 giugno.

La seconda modalità concorsuale è un’estrazione finale, per premiare coloro che hanno partecipato caricando gli scontrini dopo che il montepremi settimanale si è esaurito. In palio ci sono 10 carnet di buoni shopping dal valore di 150 € cadauno. L’estrazione casuale avrà luogo entro il 13 maggio. Per maggiori informazioni sul concorso, consultare il regolamento sul sito: www.gliorsi.it