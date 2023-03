Seab, una task force di sindaci per chiudere la discarica di Masserano

Un incontro preliminare sulla chiusura della discarica di Masserano è quello che si è tenuto mercoledì 15 marzo tra il Consiglio di Amministrazione di Seab ed i sindaci biellesi.

“Vogliamo finalmente mettere mano alla chiusura della discarica, operazione che viene rimandata dal 2004. – dice il Presidente Seab Gabriele Bodo Sasso- . Mercoledì non abbiamo deciso nulla, ma abbiamo creato una task force composta da alcuni sindaci che si sono resi disponibili per capire come affrontare e gestire il problema. Abbiamo analizzato i numeri per valutare i costi di chiusura e, già a partire dalla prossima settimana, la task force approfondirà la questione”.

La task force è rappresentativa di tutto il Biellesi perchè ne fanno parte i Sindaci di Biella, Cossato, Candelo, Sagliano Micca, Rosazza, Mottalciata, Occhieppo Superiore, Gaglianico, e Vigliano Biellese.