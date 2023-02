“LUMINOSA” e “Una Chiesa a più voci” chiedono la Pace

ll 24 febbraio del 2022 la Russia invadeva l’Ucraina.

Ad un anno da quella invasione che ha provocato migliaia di morti e distruzione di interi paesi non si intravede una via di uscita che ponga fine alla tragedia in corso.

Per questo, anche nel territorio biellese, “LUMINOSA” e “Una Chiesa a più voci” propongono due iniziative diversificate per il venerdì 24 febbraio prossimo venturo.

Una in piazza a Biella, promossa da “Luminosa” che ha come finalità quello di invitare le parti contendenti ad attivare un percorso di dialogo per superare il conflitto. E una a Cossato promossa da “Una chiesa a più voci”, dove l’intento è quello di prendere coscienza, ognuno di noi, di essere dalla parte della vita e di impegnarci, sul piano personale e comunitario, a convertire il nostro cuore favorendo un linguaggio, gesti e comportamenti che escludano tutto ciò che produce sofferenza, morte...

Questi gli appuntamenti di “Luminosa” di “Una Chiesa a più Voci” che, ribadendo un chiaro “NO ALLA GUERRA”, promuoveranno iniziative di Pace, in solidarietà con le vittime innocenti di questa e di tutte le altre tragiche guerre che continuano a devastare la famiglia umana e il pianeta.

Segnaliamo nel dettaglio:

Marcia della pace: Perugia-Assisi. Comune adesione alla marcia in programma il 24 febbraio che, per la prima volta, si effettuerà di notte. La partenza è prevista alle 24 e l'arrivo alle 6 della mattina ed è così presentata dagli organizzatori "Nel freddo della notte, marceremo portando, ciascuno, il volto di una delle vittime, una fiaccola e la domanda incessante di pace. La guerra è una follia! un crimine! uno scandalo! Guai alla rassegnazione! Guai a farne un'abitudine!".

“NO alla guerra…parole di Pace”. Presidio pubblico venerdì 24 febbraio dalle ore 17.30 alle 18.30 a Biella davanti al Battistero nel corso del quale verranno lette riflessioni sulla Pace elaborate dalla rete di Luminosa. Consapevoli che la ricerca della via della pace è un processo collettivo, un cammino che dobbiamo fare insieme e in tanti, chi vuole dire NO alla GUERRA e Si alla PACE potrà portare in quella occasione il proprio contributo.

"Celebriamo la Pace-verrà la Pace e avrà i tuoi occhi”. Partecipazione al momento di riflessione proposto da “UNA CHIESA A PIÙ VOCI” presso la Parrocchia di S. Defendente a Ronco di Cossato la sera del 24 febbraio alle 20.45. L’incontro si svolgerà in presenza ed è aperto a tutti, credenti e non credenti.