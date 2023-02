Ramella Graniti: SFIORO in esposizione alla fiera “Piscine Global Europe”

SFIORO, una tecnologia innovativa nel mondo del marmo e delle piscine realizzata e brevettata dall’azienda biellese Ramella Graniti, a novembre 2022 è stata presentata all’importante rassegna Piscine Global Europe.

SFIORO è un sistema componibile di griglie in pietra naturale; versatile, si adatta ai bordi rettilinei e curvi senza modifiche strutturali. Si tratta di una struttura personalizzabile per forma, dimensione, materiale e finitura, nata per abbattere i costi di realizzo di elementi speciali o su misura e risolve il problema della lavorazione delle diverse forme delle piscine.

I vantaggi di una griglia flessibile sono la posa facile e rapida (anche senza personale esperto), elementi modulari facilmente rimovibili per la pulizia e l’ispezione e l’utilizzo di pietra e granito che garantiscono igiene e resistenza agli agenti atmosferici. Inoltre, il materiale, è naturalmente antisdrucciolo e antinvecchiamento, con un’ottima portata di resistenza meccanica a urti e sollecitazioni.

Non necessita di rilievi misure con dime, diminuendo di conseguenza il costo di progettazione, ed è adattabile ad ogni tipo di linea abbattendo il costo dei pezzi curvi con un risparmio del 50%. Ogni elemento è progettato per permettere il giusto deflusso dell'acqua clorata per evitare ristagni che potrebbero generare funghi e muffe.

Sul Lago Maggiore, all’interno di una meravigliosa villa privata, Ramella Graniti ha saputo trasformare un sogno in realtà, cogliendo il risultato finale del progetto all’interno di un video.

Un mix perfetto di eleganza e qualità che hanno donato al giardino e al bordo piscina un’atmosfera da favola: Ramella Graniti ha realizzato la griglia Sfioro per la piscina in Luserna, il bordo ed il pavimento della piscina in Luserna, il rivestimento interno della piscina in Dekton ed il disegno del rosone della piscina, oltre che gli elementi di corredo come scale, balaustre e pavimenti.

Ramella Graniti si trova a Castelletto Cervo (BI), strada Cantone Molino 3.

Per informazioni: Tel: 0161 859124 - info@ramellagraniti.com

Sito: www.ramellagraniti.com