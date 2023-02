Controllo del vicinato, al via a Pollone: cartelli, 6 aree di controllo e coordinatori per la sicurezza urbana

Ha riscosso notevole interesse la serata di presentazione del progetto inerente il controllo del vicinato che vedrà la piena collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine per la promozione della sicurezza urbana.

L'incontro si è svolto giovedì scorso, 2 febbraio, presso il salone parrocchiale: presente, tra il pubblico, anche il sindaco di Biella Claudio Corradino, giunto ad ascoltare i punti principali dell'iniziativa. Ospite Ferdinando Raffero, presidente nazionale dell'ACdV (Associazione Controllo del Vicinato), una rete territoriale di volontari e specialisti volontari che forniscono consulenza e supporto ad amministrazioni comunali, associazioni locali e a privati che intendono sviluppare nel proprio territorio programmi di sicurezza partecipata e organizzare gruppi di questo tipo.

“Siamo il primo comune del Biellese a impiegare questo servizio su tutto il paese – sottolinea con orgoglio il primo cittadino Sandro Bonino - Il controllo del vicinato vuole essere uno strumento di prevenzione dei fenomeni criminosi, con una partecipazione attiva dei residenti in una determinata zona e la collaborazione di questi con le forze di Polizia. Si punta a promuovere la sicurezza urbana attraverso la solidarietà tra le persone con l'obiettivo di ridurre e attenuare i reati contro la proprietà e le persone. Se tutti quanti si impegneranno nel segnalare situazioni sospette si potrà ridurre, o addirittura eliminare, furti e altri tipi di reato. Dove il servizio è già attivo si è riscontrata una riduzione di questi fenomeni superiori al 20 per cento. Quindi prestare attenzione, senza atti di eroismo azzardati”.

Fondamentale sarà il ruolo del coordinatore, vero e proprio anello di congiunzione tra il gruppo di controllo e le forze dell'ordine. “Pollone è stata divisa in sei zone, ogni area è seguita da un coordinatore specifico – spiega Bonino – incaricato ufficialmente dal Comune e inserito in un elenco di recapiti e contatti, consegnato all'Arma, quale referente di una zona determinata”. Inoltre, nei prossimi giorni, verranno posizionati 15 cartelli in tutta Pollone, dalle vie d'accesso ai punti principali del paese. “Indicheranno – conclude il sindaco - l'entrata in funzione, a pieno titolo, del controllo del vicinato”.