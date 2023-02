Progettazione energetica a Rieti, i servizi di Studio 36

La progettazione energetica consiste nella pianificazione di un progetto in modo da minimizzare i consumi energetici. Si tratta di una pratica che può avere un impatto significativo sull’efficienza energetica, il comfort termico e l’impatto ambientale complessivo del progetto. In altre parole, la progettazione energetica è essenziale per costruire edifici efficienti sia in termini di consumo di energia che di qualità dell'ambiente interno. Scopriamo insieme a Studio 36, team di lavoro specializzato in progettazione energetica a Rieti, come si può ottenere una corretta progettazione energetica già dalle fasi iniziali del progetto.

Come funziona la progettazione energetica?

La progettazione energetica consiste nel prendere in considerazione le necessità energetiche di un edificio durante le fasi iniziali del processo di progettazione. L'obiettivo è quello di identificare soluzioni tecniche che minimizzino i consumi energetici senza compromettere la funzionalità dell'edificio e il comfort degli utenti finali. In questo modo, sarà possibile ridurre i costi di gestione e mantenimento dell’edificio nel tempo.

Un aspetto fondamentale della buona progettazione è l’utilizzo corretto delle tecnologie disponibili per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ad esempio, la scelta della tipologia più adatta di materiale isolante termico, nonché l'utilizzo di sistemi alternativi per il riscaldamento/raffrescamento, sono tutti elementi da tenere in considerazione quando si effettuano i calcoli energetici. Inoltre, è importante prendere in considerazione anche gli impatti ambientali indotti dall’edificio (esempio inquinamento atmosferico o acustico).

Inoltre, bisogna tenere conto anche delle peculiarità climatiche locali e degli aspetti socio-culturali per assicurarsene un utilizzo efficiente e confortevole. Ad esempio, negli edifici al sud spesso si preferiscono con grandezze maggiormente protette dagli agenti atmosferici ma con minor luminosità interna; al contrario, nell’area settentrionale possono prevedere strutture più luminose ma meno sovraesposte alla luce solare diretta, cosa da evitare all’interno delle abitazioni per evitare problemi di surriscaldamento estivo eccessivo.

Case a risparmio energetico: come realizzarle secondo gli esperti

Se stai pensando di costruire o ristrutturare la tua casa, uno degli aspetti più importanti da considerare è quello del risparmio energetico. Una buona progettazione può fare molto per ridurre i consumi di energia e le bollette energetiche. Ecco alcuni consigli forniti dagli architetti che possono aiutarti a realizzare una casa a risparmio energetico.

· Scegli l'orientamento giusto – L’orientamento della tua casa può influenzare enormemente il suo rendimento energetico. A tal fine, gli architetti consigliano di posizionare la maggior parte delle finestre su lati est e ovest della casa in modo da sfruttare al massimo la luce solare durante tutto l’anno. Questo è particolarmente utile nell'emisfero settentrionale dove la maggior parte della luce solare arriva da est durante l'inverno e da ovest durante l'estate.

· Pensa alle pareti – Le pareti della tua casa hanno un impatto significativo sul tuo bilancio energetico. Quindi, assicurati di usare materiali ad alta efficienza termica come cappotto termico oppure isolamento in fibra di legno o fibra di vetro per assicurarti che la tua casa non sprechi energia attraverso le pareti esterne. Inoltre, cerca di evitare i ponti termici nel progetto delle pareti esterne della tua casa in quanto queste zone possono creare zone fredde all’interno degli ambienti abitativi che influiscono direttamente sul comfort abitativo.

· Scegli sistemi efficienti – Per ridurre il consumo energetico della tua casa, dovresti installare sistemi efficienti come pannelli solari ed efficientamento pompe d’acqua calda e climatizzatori di ultima generazione che utilizzano tecnologie all’avanguardia per ridurre i consumi di energia elettrica senza intaccarne il comfort abitativo.

· Scegli materiali di qualità superiore – Se stai costruendo o ristrutturando, assicurati di utilizzare sempre materiali di qualità superiore che offrano la migliore efficienza energetica. I materiali come l'acciaio inossidabile, il legno e le tecnologie all'avanguardia come la fibra di vetro possono tutti contribuire notevolmente all'efficienza energetica della tua abitazione.

· Utilizza i pannelli solari – I pannelli solari sono un modo efficiente ed ecologico per produrre energia pulita da utilizzare nella tua abitazione. Sono particolarmente utili nelle regioni dove c’è poca luce solare, poiché consentono anche la produzione di energia durante le ore notturne o quando non c’è sole diretto.

· Installa impianti intelligenti – Attualmente esistono numerosi dispositivi intelligenti che possono essere installati in tutta la tua abitazione per ottimizzarne l'efficienza energetica e ridurne i consumi complessivamente. Gli impianti intelligenti possono tenere traccia del tuo uso dell’energia e dartene feedback su come usarla al meglio; inoltre possono anche controllare automaticamente gli apparecchi elettrici per assicurartene la massima economia d’uso possibile.