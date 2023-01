Matilde Milan del Bona Turismo, prima in Italia del Best in English, FOTO

Matilde Milan del Bona Turismo, prima in Italia del Best in English

PRIMA IN ITALIA E 267 NEL MONDO SU 22.800 STUDENTI, Matilde Milan è l’allieva del Bona Turismo, classe quinta, che si è classificata come la migliore studentessa di inglese al contest internazionale Best in English. Il progetto Best in English è seguito dai Proff Enea Grosso e Andrea Boario.

Matilde ha sempre amato questa lingua e la scuola l’ha coinvolta in diversi progetti internazionali. Non ultimo la scorsa estate il progetto DEP in Nuova Zelanda legato alle nuove metodologie didattiche innovative con un occhio di riguardo ai diritti della natura e all’ambiente, elementi chiave dell’Agenda 2030 e della scuola del futuro.

Matilde partirà presto per Le Havre in occasione di una mobilità Erasmus per studenti. Ci auguriamo che possa sfruttare queste eccellenti competenze anche per i suoi successi futuri sia a livello universitario, sia a livello lavorativo.

2.NIYLS, Normandy International Youth Leadership Summit. All’evento, che si svolge presso l’istituto St Joseph di Le Havre, prendono parte studenti di tutto il mondo e si confrontano su temi di attualità attraverso workshop, lavori di gruppo e dibattiti. La partecipazione a questo importante evento, a cui gli studenti del Bona tutti gli anni sono invitati, ha avuto inizio grazie alla prof.ssa Alessandra Moretti. I ragazzi vengono selezionati e preparati dalle prof.sse Enea Grosso e Claudia Casazza. Quest’anno hanno partecipato Andrea Canu, Nicole Spano e Juster Brook Soto Baclig. È per loro un’esperienza importante non solo per l’approfondimento linguistico, ma anche per il confronto con studenti di tutto il mondo.

3.Grande novità di quest’anno è il progetto settennale di mobilità Erasmus che da quest’anno si apre anche agli studenti del triennio che potranno andare a Le Havre, a Vienna e in due città poco distanti da Barcellona. Dato il valore dell’esperienza sono state numerose le adesioni. Le selezioni, compiute dalla prof.ssa Carlotta Baccino e dal team Erasmus per merito scolastico, per capacità linguistiche e relazionali hanno permesso di individuare le prime partenze che iniziano da questa domenica 22 genn.

4.Progetti sulle metodologie innovative seguiti dai proff. Debora Bazzano e Alberto Fontanella MaB in Paradiso, che si è svolto a Ceresole Reale a cui hanno partecipato quattro studenti del Bona. È una metodologia basata sulle sfide e che analizza e progetta un aspetto del territorio osservandolo sotto i punti di vista. E’ stato organizzato insieme al liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio, che è una scuola in rete con il nostro istituto. E’ stato organizzato un Hackathon a Crema dal titolo #HubSteam in cui alcuni nostri studenti selezionati hanno gareggiato sul tema delle smart city. #Hubsteam è un progetto finalizzato a promuovere metodologie didattiche innovative con riferimento alle discipline STEAM.

A fine mese la scuola parteciperà ad un #MaB Art, dal titolo Nord Call, laboratorio di mappatura collaborativa che, avendo come oggetto l’arte, verrà fatto alla Fondazione Pistoletto. I ragazzi incominceranno ad analizzare alcune opere di Pistoletto per i ragazzi, divisi in team, confrontarsi e progettare qualcosa. Il MaBArt è un format nuovissimo che in autunno è stato fatto per la prima volta alla Biennale di Venezia. Gareggiarenno bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado provenienti da tutta Italia dal 27 al 29 gennaio. Domenica ci sarà la premiazione.

La redazione digitale, gestita da alcuni studenti, guidati dal prof Garlanda e la webradio, sempre seguita da alcuni studenti con i proff Bazzano e Fontanella ,seguiranno e commenteranno l’intero evento.