L’azienda cossatese Bielettrica ricerca impiegato tecnico con esperienza

Se si è alla ricerca di un’azienda unica, dinamica e in continuo sviluppo, Bielettrica è proprio ciò che si sta cercando: l’azienda di Cossato, infatti, è alla ricerca di un impiegato tecnico – ovvero perito elettrotecnico – con esperienza di almeno 2 anni, da inserire all’interno del proprio organico.

“Siamo un’azienda in continuo sviluppo, con un piano ben definito di crescita e ci servono le persone giuste per poter realizzare i nostri obiettivi come se fossimo un’unica grande squadra” spiega Alberto Secco, titolare. “Siamo convinti che la più grande ricchezza di un’impresa siano le persone che ci lavorano”.

L’ingresso in azienda del nuovo impiegato avverrà tramite contratto a tempo determinato, finalizzato all’indeterminato. Le sue mansioni saranno: lettura computi metrici, preparazione di preventivi e dichiarazioni d’intento.

Se interessati, è possibile inviare il proprio curriculum alla mail: amministrazione@bielettrica.it