I Magi sono arrivati....e a Crosa chiude la 45° edizione del presepe vivente, FOTO

Con l’arrivo dei Magi nella chiesa parrocchiale dei S. Cosma e Damiano, durante la S. Messa dell’Epifania, si è chiusa la quarantacinquesima edizione del presepio vivente.

Numerose le persone che hanno partecipato alla S.Messa, officiata da padre Martin della Consolata. Alle ore 15,30 i Re Magi attendevano sul sagrato, per le persone in arrivo. Quest’anno ad impersonarli sono stati Edoardo Trevisan, già Bambin Gesù nel 1992 e nel 1993, nel ricordo del nonno Armando scomparso da poco tempo, che per anni ha rivestito il ruolo del “nero”, Andrea Giacon, già Gesù Bambino nel 1983, e Guido Bodoni. Dopo aver varcato la soglia della chiesa, si sono accomodati nella capanna allestita dietro l’altare principale, come non accadeva da due anni a causa pandemia, con Maria, Giuseppe e la piccola Penelope nel ruolo del Bambinello. Al termine della celebrazione, ad attendere i partecipanti al Rito, in piazza della chiesa, la Befana: dispensatrice della tradizionale calza ai presenti.

Un curioso aneddoto circonda la vegliarda in quel di Crosa: per circa un ventennio la sua apparizione non è stata preventivata nell’organizzazione dell’evento, ma è nata per volontà di una o più persone che hanno saputo mantenere l’anonimato senza mai rivelare la propria identità. Una lettera recapitata ad uno degli organizzatori all’Epifania del 2008 ha posto fine a queste misteriose apparizioni, “obbligando” in tal modo il Comitato a sopperire a questa assenza sempre ben accolta.

Grazie di cuore anche a queste persone, che hanno contribuito a rendere più viva la festa dell’Epifania completando il rito del Presepio Vivente.