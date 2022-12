La Polizia Stradale di Biella: "La sicurezza stradale è un bene di tutti", VIDEO

Domani domenica 25 dicembre è Natale, e in questi giorni il traffico veicolare è considerevolmente aumentato.

La Polizia Stradale sorveglia strade e autostrade tutti i giorni, per garantire sicurezza ai tanti automobilisti in viaggio. L'obiettivo è quello di prevenire gli incidenti e contrastare le violazioni al Codice della strada, che, purtroppo, molto spesso si trasformano in tragedie.

Con la collaborazione della Dottoressa Antonella Fiorino, Commissario presso la sezione Polizia Stradale di Biella, un video per la circolazione senza rischi.