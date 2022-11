aiutiamoledonneadifendersi, la Polizia di Stato rinnova l’impegno nella lotta alla violenza di genere

“Le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono quotidianamente impegnati a mettere in campo ogni risorsa necessaria per combattere la violenza contro le donne, analizzando il fenomeno sotto tutti i punti di vista, cercando di individuarne le cause per poter intervenire in tempo, prima che sia troppo tardi” – Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini.

Il 25 novembre 2022 anche la facciata della Questura di Biella è stata illuminata con luci di colore rosso in segno di adesione alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Nel ricordo di tutte le vittime di violenza di genere, l’illuminazione resterà attiva durante le ore serali per simboleggiare l’impegno profuso dagli uomini e le donne della Polizia di Stato nella lotta alla violenza di genere e nel sostegno morale e fisico a tutte le vittime di maltrattamenti con l’auspicio di un futuro privo di violenze contro le donne.