Alternanza scuola lavoro, il Gae Aulenti capofila di un progetto nazionale

L'Istituto Gae Aulenti è capofila di un progetto insieme alla rete nazionale degli Istituti alberghieri (Re.Na.I.A.), Unioncamere e Fipe Confcommercio, per i ragazzi che svolgono l’ex alternanza scuola lavoro.

Obiettivo del progetto è dare la possibilità ai giovani di ottenere una certificazione delle proprie competenze acquisite al termine dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto). Rete nazionale istituti alberghieri, Unioncamere e Fipe stanno lavorando alla costruzione di un modello che, partendo dall'Atlante del lavoro e delle professioni, sia in grado di certificare alla fine del percorso scolastico il possesso di competenze specifiche, verificate durante l'esperienza formativa.

A entrare nel merito è il preside del Gae Aulenti, Cesare Molinari: "Con la riforma degli Istituti Professionali, sta emergendo la necessità di qualificare i diplomati con un curriculum che sia leggibile dai datori di lavoro e rappresenti in modo efficace le competenze di indirizzo e le abilità specifiche acquisite dagli studenti. Si vuole fare arrivare ad avere ai ragazzi una certificazione tipo quella linguistica che ormai esiste da anni, per dire che sono preparati ad affrontare un certo tipo di lavoro".

La certificazione ottenuta dal ragazzo sarà infatti inserita nel suo curriculum: "Le imprese - conclude Molinari - saranno a questo punto in grado di capire quando si trovano di fronte a una persona che non si è limitata a fare uno stage, ma è in grado di lavorare. Sarà ridotta la distanza tra domanda e offerta di lavoro e sarà dato ai giovani il giusto riconoscimento della qualità professionale maturata".

E dopo mesi di sperimentazioni con il Gae Aulenti capofila, a fine mese il progetto sarà presentato a JOB&Orienta, la fiera italiana dedicata all'Orientamento, la Scuola, la Formazione e il Lavoro che si terrà a Verona. Presente per l'occasione il preside della scuola biellese, Cesare Molinari.