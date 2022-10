Materasso per bambini: perché il materasso Switch è la migliore scelta

Basta pensarci un attimo per capire quanto sia importante dedicare la giusta attenzione al nostro riposo.

Per avere una vita sana e garantirsi un buon equilibrio psicofisico è importante riuscire a concedersi un sonno di qualità per almeno sei se non otto ore al giorno.

Pensare a quanto sia importante dormire bene per gli adulti non può che farci diventare ancora più attenti quando parliamo dei più piccoli: ecco dunque perché scegliere i giusti materassi per bambini si rivela un momento decisivo per tutelarne la salute.

Ma come orientarsi tra le mille scelte di materassi per bambini e garantire un riposo sicuro per la loro salute e il loro sviluppo? Cos’è il Materasso Switch è perché potrebbe essere la scelta giusta?

Per scoprirlo non vi resta che continuare a leggere questo articolo!

Pronti? Inizia il viaggio verso la scelta del miglior materasso per i vostri bambini.

Materassi per bambini: le norme di legge

Proprio così: i materassi per bambini sono un prodotto che deve sottostare a rigide norme sancite dalla legge.

Più in particolare esiste una norma, dal titolo UNI 11036: “Materassi per letti destinati ai bambini – Requisiti dimensionali, requisiti di sicurezza e metodi di prova”, che regolamenta diversi aspetti che devono essere valutati e gestiti con cura rispetto alla produzione e all’ingresso sul mercato di materassi per bambini.

Prima di tutto la Comunità Europea ha sancito tramite questa normativa diversi criteri che i materassi per bambini devono necessariamente possedere.

Vediamo i più importanti:

Misure dei materassi per bambini: compresa tra 90 e 140 cm e larghezza compresa tra 50 e 70 cm.

Oltre alle misure, la normativa europea regolamenta anche criteri per la sicurezza dei materassi per bambini:

● Materiali di realizzazione: essi dovranno essere ignifughi ed anallergici per rispondere alla normativa vigente.

● Superficie del materasso per bambini: non può presentare alcun decoro, bottone o laccio;deve cioè essere completamente liscia

● Struttura: deve essere antisoffocamento e antiacaro. Per evitare pericolose difficoltà respiratorie, potenzialmente fatali per i più piccoli, i materassi per bambini devono essere progettati con un’areazione interna maggiore e una trama meno fitta dell’imbottitura al fine di far passare più aria nel materasso.

● Prova d’urto obbligatoria: per ben 10 mila volte viene fatto cadere sul materasso un peso di 10 kg da circa 15 centimetri di altezza: il test viene superato solo nel momento in cui il materasso rimane integro. Anche quando i vostri piccoli avranno sonni agitati, magari in attesa di una giornata importante, il materasso li dovrà sorreggere e sostenere al meglio! Ciascun materasso per bambini dovrà possedere il certificato di superamento del test.

● Libretto di istruzioni: ogni materasso per bambini deve esserne corredato al fine di essere certi di mantenerlo, igienizzarlo e lavarlo nel miglior modo possibile.

Materasso per bambini: perché scegliere Switch

Il materasso per bambini Switch è la scelta migliore per sostenere il riposo e la crescita dei vostri piccoli.

Questo particolare modello è stato infatti progettato analizzando le tabelle ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dei percentili di crescita dei bambini.

La struttura di questo materasso per bambini è suddivisa in quattro zone a portanza differenziata, al fine di offrire il massimo comfort e sostegno alla schiena e al corpo dei bambini nelle varie fasi della crescita.

Il materasso per bambini Switch è composto da una struttura con due strati di poliuretano che consentono di offrire diversi gradi di rigidità, sostegno e morbidezza a seconda della zona del corpo che verrà a contatto con quella specifica zona del materasso.

Proprio come nei migliori materassi progettati per gli adulti, il materasso per bambini Switch è stato studiato per accogliere e sostenere le diverse zone del corpo con morbidezze e consistenze differenti a seconda della fase di crescita.

Quanto dura un materasso per bambini Switch? Molti anni: basterà infatti ruotare e capovolgere il materasso sole quattro volte per avere il massimo comfort e la migliore qualità di sostegno al riposo dai tre fino ai sedici anni di vostro figlio.

Le qualità di questo particolare materasso per bambini non sono finite: esso infatti dispone di una fodera completamente removibile e lavabile comodamente in lavatrice.

Ancora poco convinti? La fodera che ricopre il materasso Switch è realizzata in cotone 100% naturale.