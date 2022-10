Fondazione BIellezza realizza l’Hacakthon “BIFUTURE!”

Fondazione BIellezza continua l’opera di valorizzazione dell’attrattività turistica biellese attraverso progetti di aggregazione, innovazione e comunicazione che possano stimolare investimenti imprenditoriali e creino nuove opportunità occupazionali. In questo contesto si inserisce il progetto BIFUTURE! che “chiama” i giovani biellesi a dare un loro contributo alla pianificazione strategica del turismo sul territorio che verrà.

L’hackathon BIFUTURE!, dal 25 al 27 ottobre a La Bürsch di Campiglia Cervo e alla Fondazione CRB a Biella Piazzo, è finalizzato al coinvolgimento di una selezione di studenti biellesi per l’individuazione di nuovi linguaggi di comunicazione, per lo sviluppo di strumenti multidisciplinari, per la creazione di itinerari insoliti e di eventi di richiamo in grado di aumentare l’attrattività del Biellese favorendone l’innovazione dei prodotti rivolti al target giovani.

Saranno chiamati a gareggiare 20 studenti provenienti dagli Istituti scolastici superiori del Biellese che, suddivisi in squadre da cinque componenti, “si sfideranno” per presentare i progetti più rispondenti alle iniziative proposte. Le squadre saranno seguite e motivate, nel processo creativo, da mentori mentre i progetti verranno seguiti e giudicati da una giuria composta da esperti del settore turistico, di creazione di eventi, di marketing e di comunicazione: Federico Amato (Efficere Milano), Stefano Mosca (Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba), Luisa Piazza (Fondazione BIellezza), Andrea Quaregna (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella) e Paolo Vizzari (Ein Prosit).

Oltre ai mentori, i ragazzi saranno affiancati da Docenti provenienti dagli Istituti coinvolti. Nella progettazione e nella gestione dell’hackathon sono coinvolti anche giovani rappresentanti dell’Associazione BiYoung, del gruppo “Biella 2030” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, della Società Sportiva Pietro Micca. La presentazione pubblica dei progetti e la proclamazione dei vincitori si terranno presso Palazzo Gromo Losa a Biella Piazzo il 27 ottobre dalle 9:30 alle 12:30. Si ringrazia per la collaborazione Enzo Mario Napolitano (Associazione Etnica), Barbara Varese (Bursch country house) e Francesca Oricchio (Fondazione BIellezza). INFORMAZIONI: info@fondazionebiellezza.it