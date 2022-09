Frane, piogge intense all'orizzonte? A Zubiena è a disposizione il servizio di Alert System

Anche a Zubiena è stato istituito, tramite l'Unione Montana Valle Elbo, il servizio gratuito di Alert System per informazioni telefoniche alla popolazione, riguardanti allerta meteo, piogge intense, frane, chiusura strade, mancanza di servizi primati (luce-gas) e altri servizi inerenti le problematiche del Comune.

La popolazione verrà informata tempestivamente tramite telefonate o messaggi di testo su telefoni fissi. Chi desidera ricevere informazioni su cellulare può iscriversi gratuitamente al servizio seguendo le indicazioni riportate sul sito internet del comune di residenza.

“Questo servizio è importante ad esempio per il funzionamento della Protezione Civile riguardante le comunicazioni in tempo ristretto o per eventuali emergenze – spiega il sindaco Davide Basso - Invito tutti a compilare l'apposito modulo o a recarsi negli uffici comunali, anche telefonicamente per ricevere aiuto se interessati”.