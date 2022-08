Atap, modifiche alla linea 300 a Cossato per la fiera

Mercoledì 10 Agosto, Mercoledì 17 Agosto, Mercoledì 24 Agosto dalle 6.00 alle 16.00(e comunque secondo le necessità), visto lo spostamento dell’area mercatale per la presenza della fiera, in Cossato verranno chiuse al traffico Piazza Perotti e via La Marmora.

Pertanto, le corse interessate della Linea:300 — Biella – Cossato – Valdilana, seguiranno la seguente variazione di percorso: provenendo da Biella, via Mazzini, via Garibaldi, via XXV Aprile, via Maffei, percorso normale e viceversa.

Nei due sensi, saranno temporaneamente soppresse le fermate:• piazza Generale Perotti• via Guglielmo Marconi