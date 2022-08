Concerti d'estate a Muzzano e Graglia con Mille e 1 Nota

Serate di concerti a Muzzano e Graglia per l'appuntamento Mille e 1 Nota, in programma dall'8 al 16 agosto, con orario d'inizio alle 21. Le serate si terranno in diverse località di Graglia e Muzzano, come indicato nella locandina allegata all'articolo. La partecipazione è gratuita ed è richiesta la prenotazione ai numeri 015.2593649 e 339.5405600.