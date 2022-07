Chirurghi ortopedici da tutta Italia all’Ospedale Biella per corso avanzato Società Italiana della Caviglia e del Piede FOTO

Molti dei maggiori esperti italiani in chirurgia ortopedica si sono recentemente radunati all’Ospedale di Biella, per il secondo corso avanzato del 2022 organizzato dalla Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP) e patrocinato dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT).

La Sala Convegni dell’ASLBI ha infatti ospitato “I trucchi grazie al mestiere - TIPS, TRICKS AND PITFALLS”, importante iniziativa di livello nazionale dedicata agli specialisti del settore, che ha visto come Local Host Walter Daghino, Direttore della Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia biellese e membro della SICP, organizzatore del corso insieme al Presidente Angelo Bertelli, Direttore Responsabile dell’Istituto di Medicina dello Sport di Torino; presente inoltre Elena Samaila, Presidente della Società Italiana della Caviglia e del Piede. Per la prima volta l’Ospedale di Biella ha quindi accolto un corso avanzato promosso dalla SICP. Durante la giornata di lavori, accreditata ECM per le categorie professionali di Ortopedici, Fisiatri, Medici dello Sport, Fisioterapisti, Podologi, Tecnici Ortopedici e Infermieri, sono stati dibattuti dai relatori tematiche relative chirurgia elettiva, chirurgia dei traumatismi, chirurgia dei tessuti molli e artroscopia.

«Con questo appuntamento abbiamo concretizzato un obiettivo prefissato già prima della pandemia, portando a Biella i più esperti chirurghi del piede in Italia – commenta Walter Daghino – La SICP ha tra gli obiettivi la diffusione della cultura e delle procedure più moderne ed efficaci orientate al trattamento delle patologie del piede e della caviglia e lo scopo del corso svoltosi nell’aula congressi dell’Ospedale biellese era quello di condividere, anche con i colleghi più giovani, i “trucchi” che si acquisiscono con il mestiere. Proprio per favorire la formazione dei giovani professionisti sono quindi stati coinvolti i maggiori esperti in ambito nazionale».

«Aver avuto tra i relatori del corso professionisti con esperienza pluridecennale nella chirurgia del piede e della caviglia è stato una valore aggiunto per tutti i colleghi, per l’apprendimento di tecniche e consigli utili nell’attività quotidiana in sala operatoria e per il miglioramento dell’outcome clinico dei pazienti», afferma Elena Samaila, Professore associato dell’Università di Verona, ringraziando da parte della SICP organizzatori e staff per l’efficace esito della giornata congressuale. Dopo le due recenti edizioni del corso per specialisti ortopedici “Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia” organizzate in Ospedale con il patrocinio di SICP, SIOT e Università degli Studi di Torino– Scuola di Specializzazione Ortopedia e Traumatologia, continuano quindi le iniziative di formazione e aggiornamento di carattere nazionale da parte dell’Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Sanitaria biellese, fortemente impegnata altresì nell’attività ambulatoriale e chirurgica quotidiana grazie anche all’innesto nei mesi scorsi di nuovi giovani specialisti nell’équipe.