Zubiena, Basso: "Non innaffiate terreni, è deleterio"

L'amministrazione di Zubiena nei giorni scorsi ha emanato un'ordinanza per un uso razionale dell'acqua. E il sindaco Davide Basso, a fronte della sempre più importante carenza idrica del territorio, fa un appello ai suoi cittadini:

"E' risaputo che ci troviamo in grave carenza idrica. Si prega gentilmente tutti, di osservare l'ordinanza che qualche giorno fa ho emanato in materia di razionalizzazione dell' acqua potabile. Purtroppo non è più possibile trascurarla, pena: in molte parti del nostro territorio, a breve vi saranno seri problemi nella rete di distribuzione.

Confidando nel buon senso comune, ricordo almeno di evitare di bagnare orti o addirittura campi. Tutto si può tollerare, lavare l'auto, ok, riempire la piscina, ok, ma il continuo consumo (questo è il vero problema) per innaffiare terreni è deleterio. Non è possibile sopperire la siccità degli appezzamenti con gli acquedotti, è matematico. grazie della vostra collaborazione e vi saluto tutti".