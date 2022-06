Biella, l'assessore Greggio e il consigliere Ercoli incontrano le classi del Bona

L’assessore con delega Unesco e alle Città Alpine Barbara Greggio e il consigliere comunale Alessio Ercoli si sono incontrati con le classi IV dell’ITC Bona. Si tratta di un primo incontro al quale ne seguiranno altri in diverse scuole superiori della provincia.

«L’obiettivo – spiega l’assessore Barbara Greggio, recentemente eletta rappresentante per l’Italia nell’associazione Città Alpine – era quello di informare i giovani studenti delle possibilità che possono ottenere con l'ottenimento del titolo “Biella Città Alpina” attraverso la creazione, per esempio, della Consulta dei Giovani locale. Quest’ultima potrà lavorare all’interno della progettazione europea, in particolare con il progetto Erasmus+. Coinvolgere i giovani a tutti i livelli, sia quelli cittadini sia quelli internazionali, è importante. Innanzitutto perché sono il nostro futuro e noi con la Convenzione delle Alpi, con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e del Green Deal vogliamo tutelare il patrimonio non solo per poterne fruire noi stessi, ma con grande senso di responsabilità dobbiamo lasciarlo nel miglior modo possibile alle future generazioni e dobbiamo trasmettere questo grande senso di responsabilità proprio ai giovani. Ma anche perché il confronto con le altre realtà aiuta a crescere e aiuta anche a scoprire nuove opportunità, sia di tipo culturale sia di tipo naturalistico, che contribuiscono alla formazione di ognuno di noi in modo ottimale».

«Abbiamo constatato con piacere – aggiunge il consigliere Alessio Ercoli – che gli studenti sanno che la città di Biella ha ottenuto il titolo di Città Alpina. Non è scontato ed è una prova del fatto che si sta lavorando bene sul tema, ma anche che c’è interesse da parte delle giovani generazioni nei confronti di un riconoscimento importante per il nostro territorio, essendo Biella la prima e l’unica Città Alpina delle Alpi occidentali italiane. Assieme all’assessore Greggio, abbiamo voluto organizzare una serie di presentazioni per informare gli studenti biellesi delle opportunità che possono avere grazie ai progetti dell’associazione Città Alpina dell'Anno e della Consulta dei Giovani della CIPRA. Siamo soddisfatti della risposta che c’è stata in questo primo incontro e ottimisti per avere al nostro fianco dei giovani ai prossimi meeting internazionali, che ci consentiranno di connetterci ancora meglio con altre organizzazioni e reti di consigli giovanili locali».