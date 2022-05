Cossato, il Comune informa: “Interruzione di energia elettrica in viale Pajetta”

Il comune di Cossato informa i cittadini che è in programma un'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica nella giornata di domani, giovedì 12 maggio, dalle 8:30 alle 11:30 in viale Pajetta 9. Il blocco riguarda i soli clienti alimentati in bassa tensione.