Al parco commerciale Gli Orsi, Gusta e Vinci con il Concorso di Primavera

È più dolce lo shopping al Parco commerciale Gli Orsi di Biella grazie al nuovo concorso “Gusta e Vinci”, a cui tutti i clienti potranno partecipare gustando, appunto, una tavoletta di cioccolato.

L’iniziativa, organizzata dal più importante parco commerciale della zona di Biella, Vercelli e delle aree limitrofi in virtù dei suoi oltre 100 negozi, sarà attiva tutti i venerdì e sabato, dalle ore 10 alle 20, per un arco temporale di cinque settimane, dal 15 aprile al 14 maggio. Per aderire è sufficiente esibire, presso la postazione dedicata, due o massimo tre scontrini del giorno in corso emessi da punti vendita diversi, per un importo minimo cumulabile di 20 euro. Successivamente i clienti otterranno uno o più qr code sulla base degli scontrini e potranno giocare tramite il proprio smartphone. Ai vincitori sarà consegnata una tavoletta di cioccolato riportante a sorpresa il premio con il valore del buono spesa, che sarà di massimo 50 euro. Anche in caso di mancata vincita, per tutti i partecipanti è previsto in omaggio il goloso dolce.

I buoni spesa si potranno utilizzare presso tutte le attività commerciali de Gli Orsi, spendibili dal giorno della vincita fino al 29 maggio 2022 incluso. Per maggiori informazioni sul concorso, consultare il regolamento sul sito www.gliorsi.it.