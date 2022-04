Biella, incidente auto-motorino: 18enne finisce all'ospedale

È di un ferito il bilancio del sinistro stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, 12 aprile, a Biella.

Stando alle prime ricostruzioni due mezzi, un'auto e un motorino, si sono scontrati, per cause da accertare, all'incrocio di via Tripoli con Corso Risorgimento: ad avere la peggio il conducente del due ruote, un ragazzino di circa 18 anni, trasportato al Pronto Soccorso dal personale sanitario del 118. Il giovane avrebbe riportato alcuni dolori alle gambe, a seguito dell'impatto. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi.