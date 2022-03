A Biella controlli a tappeto col Targa System. Moscarola: “Non per fare cassa ma azione di prevenzione”

Prevenzione e sicurezza stradale. Questo il duplice obiettivo del comune di Biella che, da un paio di giorni, ha dotato la Polizia locale del Targa System, un'apparecchiatura specifica capace di rilevare se un mezzo è provvisto, o meno, di revisione e assicurazione, e se è inserito nella blacklist delle auto rubate.

“Fughiamo ogni dubbio al riguardo, non vogliamo fare cassa ma prevenire situazioni che possono compromettere la sicurezza dei fruitori della strada – precisa il vicesindaco Giacomo Moscarola – I nostri agenti avevano già utilizzato uno strumento simile; ora, da una settimana, è a disposizione del Comune una versione più aggiornata per una cifra pari a 6-7mila euro”.

Ma come funziona il Targa System? È molto semplice: l'agente posiziona la telecamera a bordo dell'auto di servizio, così da individuare tutte le targhe che incrocia lungo la strada; ad essa, viene collegato un tablet che, in tempo reale, invia i dati alle banche dati che confermano, o meno, le irregolarità dei veicoli. In caso di mancata osservanza, gli agenti fermano il conducente e procedono a comminare la sanzione che, in caso di inosservanza della revisione, varia dai 173 ai 694 euro; nel caso che l'auto fosse priva di assicurazione nei tempi previsti è prevista una multa amministrativa che va da 866 a 3.464 euro, oltre al sequestro e alla confisca del mezzo nei casi più gravi.

Col nuovo dispositivo, impiegato tra le giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 marzo, sono stati effettuati più di 400 controlli e accertate 20 violazioni per revisione scaduta e 5 per mancata assicurazione. “Da qui l'appello – ribadisce con forza Moscarola – a tutti gli automobilisti: controllate bene lo stato dell'arte del vostro autoveicolo; ne va, non solo della vostra sicurezza, ma anche di quella degli altri che viaggiano su strada”.