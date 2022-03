Biella, nuovi arredi per le scuole Don Sturzo. Bessone: “Migliora la qualità della vita negli istituti”

Nuovi arredi e strutture per le scuole dell’infanzia Don Sturzo e per l’asilo nido Lidia Lanza, in via Delle Roggie, sono stati gli argomenti al centro della presentazione avvenuta questa mattina, mercoledì 23 marzo, presso la struttura di via Don Sturzo: “Dopo l’inaugurazione – spiega Gabriella Bessone, assessore del comune di Biella con delega all’Educazione, Istruzione Pubblica e Asili Nido – restavano da sostituire gli arredi, ormai troppo obsoleti. Ne abbiamo acquisiti di nuovi ma la cifra era alta e la Fondazione CRB ci è venuta in aiuto coprendo il 50% del totale. Grazie alla collaborazione – prosegue Bessone – abbiamo potuto assicurare un miglioramento della qualità della vita nelle scuole”. Presenti anche il sindaco Claudio Corradino, insieme all'assessore Silvio Tosi, al dirigente scolastico Renato Scutellà e alla consigliera della Fondazione CRB Clelia Zola.



Nuovi tavoli e sedie, banchi, dei cassetti riservati ad ogni alunno dove poter riporre le proprie cose e delle strutture che ripareranno i bambini dal sole durante le stagioni calde sono alcune delle novità introdotte per creare ambienti colorati e sicuri: “Investire sull’educazione e la scuola – racconta Clelia Zola, rappresentate della fondazione CRB – costituisce uno dei fondamenti etici del futuro.



La parola è passata successivamente a Renato Scutellà, dirigente dell’Istituto Comprensivo Biella 3: “Abbiamo 21 bambini che staranno qui per 3 anni – spiega Scutellà – e siamo tutti orgogliosi e felici di poter offrire ai bambini e alle famiglie una struttura nuova e all’avanguardia”.

Parole di soddisfazione anche da parte dell’assessore Silvio Tosi: “È un grande risultato per tutti e l’arredo è il tocco finale a questa bellissima struttura, accogliente e funzionale”. Ricordiamo che la scuola è stata recentemente restaurata e che gli interventi, terminati nel 2020, hanno previsto l’adeguamento sismico ed energetico della struttura, con sostituzione dei serramenti, rifacimento della copertura, isolamento e realizzazione di un impianto fotovoltaico. E’ stato inoltre riprogettato anche il giardino esterno, con aree specifiche per lezioni e per attività all’aperto.

Terminati i lavori di ristrutturazione, l'amministrazione ha voluto dotare la scuola di nuovi elementi d'arredo per rendere più confortevole la didattica. L’operazione di ri-arredo è stata resa possibile grazie al fondamentale intervento in tandem di Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che hanno investito 70 mila euro complessivi, di cui 35 mila euro in capo alla Fondazione Cassa di Risparmio.