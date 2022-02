Anffas, ospiti all’opera nell’orto. Presto arriverà a Salussola il pollaio

E’ ripresa a pieno ritmo l’attività agricola nella cascina di Salussola di Anffas. Durante i mesi scorsi, infatti, gli ospiti della struttura sono stati impegnati sostanzialmente solo in attività in laboratorio. Ora invece c’è la semina in serra di tutta una serie di piantine che verranno poi messe a dimora in Primavera inoltrata: pomodori, melanzane, peperoni, zucchine, cetrioli e altro ancora. E ancora: le coltivazioni di talee di stagione (gerani, surfinie) che saranno pronte da aprile in avanti, la semina in campo di piselli e taccole e il trapianto di bulbilli di cipolle.

“Ci occupiamo anche del nostro tunnel. C’è infatti il terreno da sistemare, perché bisogna eliminare le piante che ancora sono rimaste dalla scorsa stagione, aggiungiamo humus che abbiamo ricavato accumulando erba, sfalci e residui delle verdure negli scorsi anni - spiega Chiara Mo, responsabile dei progetti agricoli per l’associazione - . Sarà un orto un po’ diverso dal tradizionale. La copertura del terreno sarà fatta con il fieno anziché con il solito film plastico. E’ un sistema di coltivazione molto più naturale, con poche lavorazioni e soprattutto molto più a misura nostra. I ragazzi si divertono molto a spargere il fieno in campo. Si tratta di un’operazione che a loro riesce con facilità e che consente a noi di coinvolgere più lavoratori”.

“La grande novità di quest’anno sarà il pollaio. Abbiamo già individuato il luogo. I lavori sono cominciati e per fine marzo o inizio aprile saremo pronti ad accogliere le nostre nuove gallinelle. I ragazzi sono entusiasti, raccontano del pollaio a chiunque passi di lì, così, chiaramente, i vicini si sono già offerti di regalarcene - aggiunge Mo -. Sarà bello veder aumentare le attività, che coinvolgono tutti i nostri ragazzi e ragazze”.