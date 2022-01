Organizzazione Sindacale NurSind, Infermieri, sciopero di 24 ore

Sciopero dalle 07.00 di oggi, venerdì 28 gennaio alle 07.00 di domani, sabato 29 gennaio, indetto dall’Organizzazione Sindacale NurSind – Sindacato delle Professioni Infermieristiche. L'Asl Bi garantirà comunque le urgenze.

Dietro allo sciopero, come scrivono i sindacati, ci sono: "Condizioni di lavoro massacranti e insostenibili, che mettono a rischio la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, il perdurare di carenze di organico e di carenze organizzative da emergenza continua che costringono a lavorare sotto stress e le promesse tradite e non mantenute che, come testimoniato dai numerosi e recenti episodi, hanno trasformato gli 'eroi' di una volta nel nemico da aggredire e insultare. Tutto tace da parte del governo, mentre le Regioni, da parte loro, mettono in piedi improbabili tentativi di reclutamento di personale all'estero e continuano ad alimentare il precariato". Ciò che viene richiesto sono "assunzioni stabili, condizioni di lavoro che garantiscano la sicurezza, l'incremento del finanziamento del servizio sanitario pubblico e un rinnovo contrattuale adeguato sia dal punto di vista economico sia da quello professionale".