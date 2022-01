Si va verso l'obbligo vaccinale agli over 50 e super green pass per andare dal parrucchiere e dall'estetista

L’obbligo vaccinale potrebbe essere esteso agli over 50: lo si apprende a pochi minuti dalla fine della cabina di regia, a cui segue l’incontro del governo con le regioni e in serata il consiglio dei ministri. Ovviamente, gli over 50, dovrebbero avere il super green pass per poter lavorare.

La certificazione verde da vaccino o da guarigione dal Covid, secondo quanto emerge, potrebbe essere richiesta anche per poter accedere negli uffici comunali, in banca, dal parrucchiere o dall’estetista. Sul tavolo anche possibili restrizioni per quanto riguarda la capienza degli stadi e dei palazzetti dello sport.

Si discute anche dell’eventuale ricorso alla Dad e allo smart working per i dipendenti della pubblica amministrazione.