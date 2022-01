Biella, distretto urbano del commercio, Greggio: "Dobbiamo puntare sulla digitalizzazione"

Dopo il riconoscimento del Duc di Biella (Distretto urbano del commercio) da parte della Regione Piemonte, sono arrivati i primi fondi per la costituzione del progetto di distretto – Biella Green Deal.

La proposta intende essere di sostegno per rilanciare l’economia del capoluogo laniero, agendo su commercio, turismo e produzione, trasformando la sfida green in una opportunità di sviluppo. Tra le principali azioni del distretto c’è quella di arrivare all’apertura di 30 negozi del centro storico destinati alla vendita di prodotti sostenibili per almeno il 50% della superficie di vendita.

In queste settimane il Comune, nella persona dell'assessore Barbara Greggio, incontrerà le associazioni di categoria per rendere operativo il Duc. "Dobbiamo andare avanti e il primo passo sarà organizzare corsi di formazione per i commercianti". L'assessore è deciso: "Dobbiamo puntare sulla digitalizzazione. Il vero nemico oggi non è il centro commerciale, ma le vendita online, il commercio elettronico. Bisogna cavalcare il momento, non dobbiamo essere soggetti passivi, non possiamo permettercelo".

Il Duc (Distretto urbano del commercio), è stato sottoscritto da Comune di Biella, Ascom, Confesercenti più le lettere di sostegno giunte da Confartigianato, Cna, Uib, Atl Biella Vercelli e Valsesia, Pro loco di Biella, Cittadellarte-Fondazione Pistoletto, Città Studi, Consorzio turistico Biellaccoglie, Ordine degli Architetti, Ordine degli Ingegneri, Confimi, CIA, Coldiretti.