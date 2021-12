Covid, incontro in Prefettura: più controlli in vista delle festività e un appello alla responsabilità

Si è tenuta, oggi, 21 dicembre, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto Franca Tancredi. Oggetto dell’incontro, l’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali durante il periodo delle festività natalizie e di capodanno, in attesa delle ulteriori disposizioni che saranno adottate dal Consiglio dei Ministri. In tale sede il Prefetto, sentiti i membri del Comitato, ha disposto l’intensificazione ulteriore dei controlli anche alla luce del piano dei controlli varato dall’inizio del mese corrente.

Ha, altresì, anticipato l’adozione di una circolare per richiamare l’attenzione dei Sindaci sulla necessità di valutare l’adozione di specifiche ordinanze, ai sensi dell’art. 50 TUEL, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per contenere la diffusione del contagio da Covid-19, in particolare in quei comuni ove si abbia notizia di eventi che possano richiamare un numero di persone tale da creare assembramento non solo all’aperto, ma anche nei locali aperti al pubblico e ciò soprattutto laddove non possa essere garantita da parte dell’organizzatore la piena osservanza, anche in termini di controlli all’ingresso, delle misure recentemente emanate dal Governo (green pass rafforzato). E’ stato infine richiamato il senso di responsabilità, attraverso i Sindaci, della cittadinanza in un momento in cui la proliferazione di varianti potrebbe pregiudicare l’auspicato rientro alla normalità.