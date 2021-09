Apertura del Centro di Controllo Micologico Pubblico

Indicazioni pratiche per l’utenza

I cittadini che accedono al servizio debbono presentare i funghi da visionare in contenitori rigidi e areati (per esempio cestini di vimini o cassette per la frutta). I funghi devono essere interi (completi di ogni loro parte), puliti sommariamente da terriccio, foglie e altri corpi estranei. È necessario far analizzare tutti i funghi in possesso e non soltanto un campione.