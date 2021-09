“Sui monopattini elettrici serve una legge nazionale”, sono le parole del sindaco di Biella Claudio Corradino

Tanti, troppo incidenti sono ormai fatti di cronaca che vedono coinvolte persone a bordo di un monopattino elettrico. Anche qui a Biella, a usare questo mezzo di trasporto, sono sempre più giovani, ma non solo. Molti si avventurano anche lungo la superstrada di notte.

L'amministrazione comunale di Firenze aveva provato a fare un'ordinanza per regolarne l'uso, che era però stata bocciata dal Tar in seguito a un ricorso delle società di noleggio di questi veicoli. Ora Genova ci riprova imponendo l'uso del casco. E a prendere la parola è adesso anche il sindaco del capoluogo Claudio Corradino. <Non nascondo che molte volte mi spavento anche io – racconta il primo cittadino – perchè te li trovi davanti all'ultimo. Chi usa questi mezzi dovrebbe almeno indossare un giubbino catarifrangente. Per prima cosa. E poi il casco. Solo che come sindaco non abbiamo potere a proposito. Dovrebbe intervenire una legge nazionale e mi auguro che lo faccia il prima possibile>. A frenare l'autorità del Comune, è per Corradino, prima di tutto il fatto che non abbiano una targa. <Come fai a individuarli? E' un problema serio. Noi ora come ora non siamo in grado di gestirne il controllo. Le ordinanze in proposito sono poco efficienti, purtroppo, ma mi auguro che si intervenga presto>.