Dal Comune di Biella 81 mila euro per manutenzioni ordinarie, sentieri e segnaletica

Sono in tutto 81 mila euro: di questi, 60 mila euro sono per pronto intervento e sentieri e 21 mila per la segnaletica. Dal punto di vista pratico 30 mila euro serviranno per immediata implementazione alla spesa corrente per le manutenzioni ordinarie (ad esempio buche stradali, cartelli divelti, fontanelle e staccionate rotte) e altri 30 mila euro saranno destinati per il ripristino dei sentieri a causa delle ingenti piogge delle scorse settimane (previsti interventi ad esempio lungo il Gorgomoro e al Bellone). A questi fondi si aggiungono ulteriori extra 21 mila euro, rispetto ai 30 mila iniziali, per la prosecuzione del rifacimento della segnaletica orizzontale: l’obiettivo è il ripristino delle strisce sulla maggior parte delle strade trafficate come ad esempio via Carso, via Rosselli e via Candelo.

“Il servizio esistente va migliorato e ci stiamo lavorando – dice il vicesindaco Giacomo Moscarola -, è necessario che ci siano affidamenti diretti il più rapidi possibili per risolvere le questioni ordinarie, come ad esempio una buca stradale o un cartello divelto. Stiamo lavorando a un piano con gli uffici e si rendevano necessari fondi aggiuntivi che andranno inevitabilmente implementati cammin facendo. L’ultima variazione di bilancio interpreta proprio questo spirito, con un’azione concreta”.

Prosegue e sarà rafforzato il servizio “Filo diretto con il Comune” che consente ai cittadini di interagire con gli uffici per le varie segnalazioni quali ad esempio buche sulle strade, cartelli divelti, fontanelle o staccionate da riparare. A questo proposito si ricordano i canali attivi. Infoline WhatsApp 360.1075737. Messenger: pagina Facebook Città di Biella @biellacitta. Mail: urp@comune.biella.it. Telefono: 015.3507319.