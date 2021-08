I migliori siti per spedire pacchi online

Ricevere e spedire pacchi in Italia e nel mondo oggi è sempre più facile grazie ai portali di spedizione pacchi online. Tutti offrono garanzie e sono organizzati nei migliori dei modi, ovviamente chi deve spedire un pacco desidera farlo con un servizio affidabile, consegna precisa e soprattutto conveniente.

Abbiamo selezione i 5 migliori siti per spedire pacchi online, così da poter scegliere quello che fa al caso tuo e ti spieghiamo anche come funziona il servizio.

Come funziona i siti per spedire pacchi online

La spedizione di pacchi tramite i servizi online è piuttosto semplice, basta avere a disposizione i dati del destinatario, le dimensioni del pacco o della busta da spedire, il peso e il gioco è fatto.

Con tutti i dati a disposizione basta collegarsi al sito, compilare tutti i campi richiesti e procedere al pagamento per la spedizione. Si può scegliere il giorno e la fascia orario preferita per il ritiro.

Un’altra funzionalità è quella di poter spedire in contrassegno, ovvero si darà disposizione al corriere di ritirare denaro prima di consegnare il pacco al destinatario. In questo caso, di solito, viene richiesta una commissione per il contrassegno.

Infine è possibile scegliere se pagare una quota per l’assicurazione sul pacco in caso di smarrimento, rottura…. O lasciare una spedizione basta.

Molti siti richiedono di stampare l’etichetta da apporre al pacco, altri invece ritirano portando loro l’etichetta, in questo ultimo caso non hai bisogno di possedere una stampante.

5 siti per spedire pacchi online

Siamo giunti ai 5 migliori siti per spedire pacchi online ecco quali sono.

Spedire.com

La spedizione pacchi su Spedire.com è semplicissima oltre ad avere i migliori prezzi con servizi ottimi. Si possono spedire pacchi sia in Italia che all’estero a prezzi davvero concorrenziali. Sul sito infatti è possibile confrontare i preventivi dei migliori corrieri e scegliere quello più conveniente. Inoltre su Spedire.com è possibile anche acquistare un credito prepagato da utilizzare nel tempo per spedire i tuoi pacchi online. L’acquisto di un credito prepagato offre diversi vantaggi:

unico pagamento senza doverlo rifare per ogni spedizione

sconti sulle spedizioni

ideale per chi usa il servizio per motivi professionali

Su Spedire.com è possibile spedire pacchi da piccoli a extralarge, pallet e buste in diversi formati. Sicurezza e rapidità su questo sito specializzato in spedizioni online sono sempre garantiti.

Packlink

Il secondo sito per spedire pacchi online che vi segnaliamo è Packlink. Su questo sito potete confrontare le tariffe di spedizione di diversi corrieri e scegliere quello più conveniente per voi. E’ possibile inoltre scegliere fra un servizio per utente occasionale o il servizio Packlink PRO per i professionisti.

Spedirecomodo

La piattaforma di spedizioni online spedirecomodo.it ha la funzione di intermediario fra clienti finali e corrieri. Le tariffe sono agevolate ed è possibile confrontarle fra diversi corrieri scegliendo il servizio che maggiormente rispetta le proprie esigenze.

Paccofacile

Il portale paccofacile.it è principalmente utilizzato per spedire pacchi in Italia, il meccanismo è simile a quello degli altri portali. E’ necessario selezionare il tipo di spedizione che si vuole, cosa si vuole spedire, stampare la lettura di vettura da apporre e attendere il corriere per il ritiro.

Spedireadesso

Tramite spedireadesso.com è possibile inviare spedizioni sia in Italia che in Europa tramite corrieri espressi che ritirano il pacco e lo consegnano al destinatario nel minor tempo possibile. Si possono spedire buste, pacchi o pellet.

Ognuno dei siti per spedire pacchi online sopra menzionati permettono tramite codice di tracking di seguire la spedizione dal ritiro alla consegna, sia per chi ha acquistato il servizio sia per il destinatario.