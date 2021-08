Biella, chiude al traffico via Pollone: ecco quando

Il comune di Biella informa che domenica 22 agosto, dalle 11 alle 12.15, in via Pollone sarà sospesa la circolazione al fine di permettere lo svolgimento della competizione ciclistica 'Giro del Biellese 2021'. La sospensione della circolazione, che prevede ambo le carreggiate, è prevista dalla rotatoria di via Ivrea e via Oremo fino al confine con il comune di Pollone. Al termine della competizione la circolazione riprenderà regolarmente.