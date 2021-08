Praticità delle tende a rullo in camera da letto e in cucina

Cerchi tende per la tua camera da letto e per la cucina e non sai quale sistema scegliere? In ogni appartamento, l'accesso alla luce naturale è uno dei problemi principali. È altrettanto importante poter chiudere la finestra in qualsiasi momento della giornata e portare un piacevole crepuscolo all'interno. Le tende a rullo sono una delle opzioni per tende pratiche e attraenti, perfette per ogni stanza. Abbiamo già un articolo su come realizzare le tende a rullo.

Le tende moderne sono realizzate con i migliori materiali, fornendo un'eccellente protezione contro l'eccessiva luce solare. Si adattano perfettamente allo spazio della stanza, offrendo il massimo comfort. Questo prodotto è una garanzia per mantenere la giusta temperatura all'interno della casa e creare il carattere originale della stanza. I modelli sono disponibili in molti colori e dimensioni.

Tipi di tende a rullo all'interno

1. Tende verticali

Le tende verticali hanno lamelle individuali che corrono lungo un binario nella parte superiore della tenda. A seconda dello stile, le tende a rullo oscurante verticali si aprono da un lato all'altro o separandosi al centro. Queste tende sono una scelta popolare per le porte del patio e le finestre dal pavimento al soffitto. Tuttavia, possono ancora essere utilizzati anche su finestre più piccole.

2. Veneziane

Le veneziane sono lo stile più popolare di tende. Sono dotati di doghe orizzontali che si attaccano con spago o strisce di stoffa note come nastri. Quando le veneziane vengono sollevate, la lamella inferiore viene premuta nella lamella sopra di essa.

3. Mini-tende

Le mini tende hanno un funzionamento molto simile alle veneziane. Tuttavia, sono dotati di lamelle di larghezza inferiore rispetto alle tradizionali veneziane. Le lamelle sono solitamente spesse circa 2,5 cm.

4. Micro persiane

Le micro tende sono una versione ancora più piccola delle tende mini. Questi tipi di tende sono dotati di lamelle spesse ½".

5. Tende a pannello

Le tende a pannello sono un'altra scelta popolare per le porte del patio e per le finestre molto grandi. Le tende a pannello presentano sezioni che si muovono lungo un binario, che consente di aprirle e chiuderle.

Tende a rullo per cucina e camera da letto



Camere da letto

Le tende a rullo Blockout sono perfette se installate nelle camere da letto. I tessuti Blockout sono ottimi per offrire privacy e bloccare la luce indesiderata durante il giorno o la notte. Quando le persiane vengono abbassate, puoi godere di alti livelli di privacy nella tua camera da letto.

Cucine

I tessuti oscuranti e per la protezione solare sono i due tipi più preferiti per le tende delle finestre della cucina. Quale dei due scegli si riduce al livello di privacy desiderato. Anche l'utilizzo di materiali resistenti all'acqua per le finestre della cucina è una buona idea per prevenire danni e macchie antiestetiche.

Caratteristiche principali e funzionamento

C'è una vasta gamma di scelte quando si tratta di finiture di base, con un'opzione per adattarsi a ogni stile individuale. Le tende hanno un avvolgitore laterale che facilita il funzionamento regolare e dispongono di un dispositivo di sicurezza della catena che viene utilizzato per tendere la catena secondo le norme di sicurezza dei bambini. È inoltre possibile utilizzare le parentesi combinate per consentire l'uso sia dell'opzione di blocco durante la notte che dell'opzione di filtraggio della luce durante il giorno.

Come mantenere le tende a rullo

Le tende a rullo sono molto facili da mantenere. Per la polvere accumulata si usa un aspirapolvere per pulire mentre per le macchie minori torna utile un panno umido. Non essere troppo ruvido sul tessuto poiché il suo rivestimento potrebbe danneggiarsi o il suo colore potrebbe sbiadire. Quando è necessaria una pulizia approfondita, utilizzare gentilmente le linee guida del produttore del tessuto. Nel caso in cui siano necessari maggiori dettagli sui materiali durante la manutenzione, si consiglia di contattare il proprio fornitore di tende a rullo. I fornitori di solito hanno pezzi di ricambio comuni e te li invieranno su richiesta.

Cose che dovresti sapere su diverse tende a rullo

Le tende a rullo sono una scelta popolare tra i proprietari di case, preferite per il loro design accattivante e fresco. Sono molto versatili e possono adattarsi e valorizzare qualsiasi tipo di arredamento d'interni. Le tende a rullo sono anche molto funzionali quando si tratta di controllare (o bloccare) la luce, fornendo privacy e un buon isolamento.Le tende a rullo sono disponibili in molti design e materiali diversi, quindi c'è l'imbarazzo della scelta quando si tratta di decorare la tua casa!