Domenica Bagneri festeggia San Bernardo nel segno della sicurezza

Anche nel 2021, per prudenza e nel rispetto della normativa, la festa patronale di Bagneri, dedicata a San Bernardo, si svolgerà necessariamente ancora con un programma ridotto.

Momento centrale della giornata sarà la Santa Messa in onore del Santo Patrono, domenica 20 giugno alle 11, se possibile sul sagrato della chiesa; non sarà possibile proporre il tradizionale pranzo ad adesione libera, ci saranno posti limitati riservati agli invitati, in accordo con i Priori che sono gli stessi dell’anno scorso (Gianpiero Curri con Fiorella Deandrea e Valentina Orlassino).

Al pomeriggio, alle 16,30 ci sarà ancora un momento di preghiera con la Benedizione, mentre dalle 14,30 alle 18,30, con la Rete Museale Biellese, visite all’ecomuseo e al borgo dove si trovano anche la Madonna del Piumin e le sculture di Cecilia Martin Birsa.

La Parrocchia e gli Amici di Bagneri, certi nella comprensione di tutti, invitano tutti gli amici della bella borgata alpina tanto amata dalla gente della Valle Elvo e da molti altri “vicini e lontani” a unirsi con un pensiero e la preghiera a questo momento di festa.

Durante la giornata, sarà proposto ai partecipanti un libretto dedicato a San Bernardo, realizzato su impulso di don Vittorino, parroco del Barazzetto parrocchia intitolata anch’essa a San Bernardo, testimone fin dal lontano medioevo dello spirito di accoglienza e di amore per la montagna e i suoi abitanti.