Valle Mosso, il Parco Reda sbarca sul web con un sito tutto nuovo

Da qualche giorno è online il sito del Parco Reda, la caratteristica area verde situata nella municipalità di Valle Mosso, a Valdilana.

Ad annunciarlo gli Amici del Parco Reda sulla propria pagina Facebook: “Se pensiamo da dove siamo partiti, se pensiamo che tutto è iniziato poco più di un anno fa, è un grande risultato. Con l’aiuto di tutti i volontari il parco è rinato, ha ripreso vita. Le scuole lo stanno frequentando e hanno iniziato a seminare gli orti didattici. In questi giorni sono arrivate le prime fioriture primaverili e stiamo continuando a lavorare per migliorare sempre di più l’ambiente e la struttura del parco. Non vediamo davvero l’ora di poter organizzare anche eventi, di vedervi passeggiare tutti lungo i percorsi e apprezzare insieme a noi questa meraviglia. Per ora vi invitiamo a visitarlo e, nel contempo, a navigare nel nostro nuovo sito per scoprire questa realtà, per conoscere la sua storia, come è sbocciata l’idea della rinascita, per curiosare sul diario di bordo dei progetti legati alla scuola. Perché vedere quelle manine che lavorano la terra, che seminano e quegli occhi che rimangono in attesa di veder spuntare una piantina, o vedere i vari progetti sensoriali e di drammatizzazione che si realizzano a noi emozionano sempre”.