Cerrione, il Circolo Vergnasco non riesce a pagare l'affitto e la parrocchia invia una raccomandata

"La parrocchia di Vergnasco ha fatto inviare una raccomandata dal proprio avvocato per ricordare che erano sei mesi che non pagavo le mensilità dell'affitto, ma ne ero già al corrente e ne avevo già parlato con l'amministratore don Paolo Loro Milan". A parlare è il titolare del circolo Csen Vergnasco di Cerrione, Loris Rota: "Il covid ci ha costretto alla chiusura e dopo 13 anni di attività mi sono ritrovato come tanti altri in una situazione difficile, in cui mi alzo tutti i giorni con la preoccupazione per il domani. Ho sempre pagato tutto ciò che dovevo, ma ora la situazione è diventata ingestibile. L'unica cosa che chiedo alla comunità ecclesiale è una mano di solidarietà, un gesto di buon senso in un momento così delicato e triste".

Sulla questione è intervenuto anche il parroco di Gaglianico, amministratore della parrocchia di Vergnasco che gestisce il locale: "Abbiamo semplicemente voluto ricordargli i suoi impegni - commenta -. Sappiamo che il momento è difficile e la nostra intenzione non è di certo di minacciare lo sfratto. Abbiamo avuto pazienza ma ci è sembrato opportuno ricordare ciò che era giusto".