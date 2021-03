Scuola, MegaWeb4Education si presenta lunedì 15 marzo

Lunedì 15 marzo alle ore 11 è in programma una conferenza stampa in conference call per MegaWeb4Education, un progetto voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per portare internet veloce nelle scuole biellesi.

Un piano di investimenti per oltre 300mila euro a favore del territorio, per supportare la transizione verso un uso efficace degli strumenti web.

Interverranno: Giuseppina Motisi, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Biella, Andrea Quaregna, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Pier Ettore Pellerey, Presidente e AD di Città Studi Biella.