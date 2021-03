Gaglianico, un paese sempre più digitale grazie a SPID

In seguito all’abilitazione del sistema SPID avvenuta in questi giorni, per tutti i cittadini di Gaglianico sarà possibile accedere ai servizi di Sportello Unico Attività Produttive e di Mensa Scolastica. "In un’ottica di efficienza abbiamo ritenuto fondamentale dedicare sempre più attenzione allo snellimento delle procedure burocratiche - afferma il Sindaco Paolo Maggia - semplificare la vita dei nostri cittadini rendendo più smart e facile il rapporto con gli uffici comunali". Tra le novità la possibilità del pagamento online della Mensa Scolastica, mentre nei prossimi mesi si completeranno altre importanti iniziative volte a migliorare il servizio ai cittadini attingendo alle risorse messe a disposizione dal fondo innovazione del MID.