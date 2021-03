Biella - Corradino: "Il Piemonte rimane Zona Arancione"

"Il Piemonte, cuore pulsante dell'Italia, rimane Arancione quindi le scuole fino alla prima media andranno in classe in presenza. Per gli altri ci sarà la Dad. Non c'è molto ottimismo se guardiamo i dati e così si chiudono i parchi avventura e per ragazzi grandi tipo Corso Rivetti, Oropa e lo skate park di Biella. Il resto delle aree verdi è utilizzabile pur mantenendo sempre mascherina, distanza e lavarsi le mani frequentemente".

Queste le parole del sindaco di Biella Claudio Corradino nella diretta social delle 17,45. Le voci paventate in questi giorni per un possibile passaggio all'Arancione Rinforzato o addirittura in Rosso sono spazzate via. "Oggi 49 ricoveri, 6 in intensiva, 8 in semi intensiva e 393 in isolamento a casa. Non abbiamo casi di varianti" conclude il primo cittadino.