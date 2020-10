A 93 anni discute la sua terza laurea: al Tg1 l'impresa di Benito Rimini

Ha conquistato la ribalta nazionale, addirittura un servizio al Tg1. L'impresa di Benito Rimini, ex insegnante di Economia aziendale negli istituti superiori e commercialista di Biella, che giovedì 1 ottobre ha discusso a 93 anni la sua terza tesi di laurea, non è passata inosservata.

Nella cripta della basilica di Sant'Andrea, aula magna della Facoltà di Lettere e e Filosofia di Vercelli, Rimini è arrivato circondato da tutta la famiglia: figlio, nuora e nipoti, giustamente orgogliosi di un nonno così speciale.

Insieme a loro, le telecamere Rai che hanno dedicato a Rimini un servizio andato poi in onda al Tg1 delle 13. Rimini, si è laureato per la prima volta a 27 anni in economia, poi a 62 in sociologia. E oggi all'età di 93 anni, con una lucidità invidiabile e la capacità di mantenere sempre acceso il suo amore per lo studio e la cultura, arriva la terza laurea, In Filosofia, con un una tesi su Heidegger. Grande emozione in sala e un 110 e lode assolutamente meritato e degno di essere festeggiato davanti alle telecamere.