Funivie Oropa, ecco il nuovo presidente: è Gionata Pirali

Gionata Pirali è il nuovo presidente della Fondazione Funivie Oropa. A darne l'ufficialità una nota stampa del Comune di Biella che recita: “A seguito della pubblicazione dell’avviso dello scorso 19/06/2020 di ‘nomina del presidente e di tre componenti il consiglio d’amministrazione della Fondazione Funivie Oropa’ sono pervenute all’Ufficio Affari Generali del Comune di Biella 6 candidature per la figura del presidente e 17 candidature per consigliere. A seguito della valutazione dei curriculum vitae di ciascun candidato, verificata l’inesistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 10 del D. Lgs. 235/2012, il sindaco di Biella, Claudio Corradino, ha nominato Gionata Pirali presidente della Fondazione Funivie Oropa”. Insieme a lui ci saranno: Corrado Ceria, Luca Motto e Luca Vaglio Loro come componenti del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Funivie Oropa.