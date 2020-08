Foltina Plus per la salute dei capelli: caratteristiche e recensioni

La perdita di capelli in età giovane è un problema più che colpisce molte persone. Si parla di un fenomeno davvero molto diffuso che, pur essendo naturale, finisce col provocare un notevole disagio emotivo.

Il ciclo di vita del capello prevede caduta e ricrescita costanti: secondo studi di settore, ciascuno di perde infatti circa 100 capelli al giorno. Si tratta però di capelli morti, che vengono sostituiti da capelli nuovi. Il problema della perdita dei capelli diventa tale nel caso in cui quelli che cadono siano di più rispetto a quelli che ricrescono, andando poi a generare fenomeni di alopecia, se non addirittura di calvizie.

Per fortuna però oggi è possibile attuare diverse strategie mirate proprio a contrastare la perdita di capelli e a stimolare la loro ricrescita: strategie che passano per uno stile di vita sano, per un’alimentazione equilibrata e per l’utilizzo di alcuni prodotti ad hoc, quali, ad esempio, Foltina Plus. Leggere la recensione di Foltina plus, conoscere le sue caratteristiche e le proprietà benefiche, aiuta infatti a capire come l’utilizzo di questa lozione anticaduta possa aiutare a contrastare questo fenomeno.

Cause della perdita di capelli

Come anticipato in precedenza, esistono diverse cause naturali che possono portare ad una perdita maggiore di capelli. Cause che possono avere a che fare innanzitutto con l’ambiente in cui si vive: si pensi, in tal senso, a luoghi caratterizzati da un forte inquinamento o anche, più semplicemente, ai periodi di cambio di stagione e temperatura.

Esistono poi ulteriori cause di natura sicuramente più personale: cause legate al forme di stress, a fattori ereditari, a squilibri e/o cambiamenti di natura ormonale, ma anche all’utilizzo eccessivo di prodotti cosmetici particolarmente aggressivi. Ovviamente, anche in questi casi è importante prevenire il problema prestando particolare attenzione a tutti i fattori di cui sopra per provare a frenare per tempo l’aumento della perdita di capelli.

Ingredienti e funzionamento di Foltina Plus

Da questo punto di vista Foltina Plus è una valida soluzione per contribuire all’infoltimento del cuoio capelluto. Un prodotto realizzato con diversi ingredienti tra cui un aminoacido essenziale di nome Arginina, che aiuta la formazione sia di tessuto muscolare che di cuoio capelluto.

In aggiunta Foltina Plus sfrutta le proprietà nutritive di Serenoa e Fieno Greco che rispettivamente agiscono sulla microcircolazione, sugli ormoni e sui follicoli piliferi, aiutando di conseguenza i capelli ad essere più belli e più sani.

Il risultato generale, a fronte di un uso costante del prodotto e di uno stile di vita sano, sarà fatto di diversi benefici riscontrabili, tra cui un rinforzamento dei capelli, un rallentamento della loro caduta ed un generale miglioramento della loro struttura.

