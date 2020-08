Regione Piemonte, 60 nuovi posti di lavoro per tre progetti di investimento

Approvato in Giunta regionale l’accordo di sviluppo tra MISE, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia e alcune società produttive operanti sul territorio piemontese che prevedono l’intervento e la partecipazione dell’Ente Regionale. Si tratta di progetti legati alla LR 34/2004 che definiscono il cofinanziamento diretto a sostenere e favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per lo sviluppo sostenibile e per la qualificazione del sistema produttivo del territorio piemontese.

Tre le aziende meritorie che hanno presentato progetti che porteranno anche a nuove assunzioni di oltre sessanta persone: la Monge Spa di Monasterolo di Savigliano (CN), Mondo del Vino di Priocca (CN) e Cuvage di Acqui terme (AL)

Nel caso di Monge l’investimento di oltre 9 milioni sarà destinato per la realizzazione di un programma relativo alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli ed in particolare della produzione di articoli per l’alimentazione degli animali da compagnia, c/o il sito produttivo di Monasterolo di Savigliano (CN) nel periodo 2020/2023. In questo caso l’incremento occupazionale previsto nel progetto è di quaranta addetti.

Mentre per Mondo del Vino (8,8 milioni di investimento) il progetto prevede l’ampliamento della capacità produttiva del sito ubicato in Priocca (CN) l’introduzione di impianti e macchinari finalizzati a potenziare la produzione, con migliorie sul reparto vinificazione e su quello di imbottigliamento riducendo i consumi energetici, grazie all’impiego di impianti tecnologicamente avanzati e maggiormente performanti. Stessa situazione prevista anche per la Cuvage con l’ampliamento della capacità produttiva del sito ubicato in Acqui Terme (AL), tramite l’introduzione di impianti e macchinari volti a potenziare la produzione (vini spumanti con metodo charmat e classico) e a razionalizzare il reparto vinificazione e imbottigliamento (autoclavi per produrre ulteriori quantità di spumanti), nonché a efficientare i costi e ridurre l’impatto ambientale; La realizzazione degli investimenti consentirà un incremento occupazionale complessivo di 21 nuovi addetti

L’Assessore alle Attività Economiche e Produttive esprime la più alta soddisfazione per la capacità del tessuto produttivo di molte aziende della Regione in grado di aumentare sempre più la propria efficienza utilizzando nella giusta misura le opportunità che i fondi regionali possono dare. Efficienza, tecnologia, nuove tecniche di produzione, piena occupazione sono le parole chiave su cui investire per un futuro produttivo di altissima qualità.