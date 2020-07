Ex funicolare: in programma quattro giornate di manutenzioni e pulizia dell’impianto

Nel proseguo di quanto concordato tra Comune di Biella e Maspero Elevatori, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’affidabilità dell’ex funicolare del Piazzo (ascensore inclinato), durante i prossimi giorni sono in previsione interventi di manutenzione ordinaria e per consentire il completamento dei lavori di montaggio degli elementi antivibranti. L’intervento sarà utile anche per una pulizia complessiva di stazioni, vano ascensori e impianti.

Le operazioni di manutenzione sono in programma nelle giornate di martedì 14 luglio, giovedì 16 luglio, venerdì 17 luglio, mercoledì 22 luglio. In queste quattro giornate l’impianto degli ascensori inclinati subirà una modifica rispetto agli orari consueti. Sarà chiuso per interventi nelle seguenti fasce orarie: dalle 8,15 alle 10, dalle 10,30 alle 12, dalle 13,15 alle 15,45 e dalle 16,15 alle 18.