FaceApp, il nuovo tormentone tra i biellesi è cambiare sesso con un clic

Un nuovo tormentone social ha conquistato i gusti del pubblico biellese: si tratta di FaceApp, la nuova applicazione che permette di cambiare genere sessuale, passando da donna a uomo e viceversa. Dopo la funzione che consentiva di invecchiare, riempendo di rughe il viso di ognuno, arriva una nuova app che, in breve tempo, si è diffusa velocemente sul web.

Una volta scaricata sul proprio smartphone, si sceglie la foto da modificare per cambiare l'acconciatura, il sesso e altre trasformazioni altamente realistiche. In seguito, lo scatto viene diffuso sui canali social o in chat. Molti biellesi hanno condiviso i risultati a dir poco esilaranti, tra cui Marta Florio, portavoce dell’associazione Inchiostro e organizzatrice dell'evento Bolle di Malto, che ringraziamo di averci condiviso il risultato finale.